Фройнд не считает Исака новым Ибрагимовичем

Бывший полузащитник сборной Германии Штеффен Фройнд не согласился с восторженными отзывами о новом нападающем дортмундской «Боруссии» Александере Исаке. Футболиста, ранее защищавшего цвета шведского клуба АИК, многие называют новым Златаном Ибрагимовичем.
«Когда СМИ сразу делают Ибрагимовича из 17-летнего игрока, забившего 10 голов в 24 матчах второсортного чемпионата, то этим они не делают ему одолжения. Я против того, чтобы делать ставку исключительно на молодых игроках. Сильная команда отличается сплавом опыта и молодости», — цитирует Фройнда интернет-издание Sport1.