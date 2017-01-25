Флорентино Перес: мы должны быть неумолимы к насилию в футболе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил, что клуб всегда будет бороться с проявлениями нетерпимости и насилия в футболе.
«Насилие позорит футбол, и «Реал» не проявляет никакой терпимости к тем, кто оскорбляет других или же швыряет с трибун на поле разные вещи. В этом вопросе клубы сами должны действовать и не допускать подобных проявлений. Без уважения к другим нет игры. Иногда мы жалуемся на медлительность тех, кто должен применять санкции, однако мы сами должны быть неумолимы к насилию в футболе», — приводит слова Переса Marca.
Совсем недавно оскорблениям со стороны болельщиков «Севильи» подвергся защитник «Реала» Серхио Рамос. Это произошло во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании между «сливочными» и андалусским клубом (3:3) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».