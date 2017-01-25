Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хунтелар приступил к тренировкам, планируя вернуться в строй в середине февраля

25 января 2017, среда. 08:16. Футбол
Нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар приступил к тренировкам, сообщает интернет-издание Sport1.

Голландский футболист пока совершает беговые упражнения, а его возвращение на поле запланировано на середину февраля.

33-летний Хунтелар выбыл из строя вследствие травмы ноги, полученной им в конце октября на одной из тренировок гельзенкирхенского клуба.

По итогам 17 туров чемпионата Германии Хунтелар принял участие в семи матчах и стал автором одного гола. Сама команда набрала 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Клас-Ян Хунтелар Травмы — футбол
Новости. Футбол
25 января 2017, среда
09:00 Мамаев — об игре сборной России на Евро-2016
08:55 Решак считает, что Месси не покинет «Барселону»
08:44 Марадона: Месси не обязан расплачиваться за воров в аргентинском футболе
08:16 Хунтелар приступил к тренировкам, планируя вернуться в строй в середине февраля
07:48 Флорентино Перес: мы должны быть неумолимы к насилию в футболе
07:43 «Коритиба» нацелилась на Роналдиньо
07:43 Фройнд не считает Исака новым Ибрагимовичем
06:57 Зидан: такое впечатление, что «Реал» идёт на последнем месте
06:54 Крамарич: «РБ Лейпциг» является самой большой сенсацией европейского футбола
06:36 Наставник «Сельты»: «Реал» является фаворитом в матче с нами
06:34 Мичел советует Ракитичу остаться в «Барселоне» и предпочесть престиж деньгам
04:45 РФС повысит зарплаты тренерам юношеских сборных России
03:33 Кавани сравнялся с Паулетой по количеству голов за «ПСЖ»
03:23 Баллак: Коста — профессионал и способен проигнорировать предложение из Китая
01:51 «Краснодар» сделал предложение нападающему «Перуджи» Дроле
01:32 Мутко: Игнашевич и Аршавин ещё пригодились бы сборной России
01:21 Бывший полузащитник сборной Испании Риера тренируется с «Томью»
00:52 «ПСЖ» разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги
00:44 «Наполи» выбил «Фиорентину» и стал первым полуфиналистом Кубка Италии
00:29 «Дженоа» согласовала с «Ювентусом» аренду Эрнанеса и ждёт ответа от игрока
00:24 «Бавария» отправила «Ингольштадту» колбаски и брецели за победу над «РБ Лейпциг»
00:20 Д. Сильва: талант и мастерство одного футболиста делают на поле разницу
00:06 «Халл» и «Кристал Пэлас» хотят купить у «Рубина» М'Вила
00:00 Главой судейского комитета РФС назначен Бутенко
24 января 2017, вторник
23:53 Сборные ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка Африки, Кот-д'Ивуар вылетел
23:31 Самба может перейти в «Кристал Пэлас»
23:30 Кутепов: то, что «Спартак» мало пропустил, — в первую очередь тренерская работа
23:25 Глушаков: о Китае не думал, мне и дома хорошо — тут борщ, «Спартак», семья
23:23 «Спартак» интересуется 21-летним ганским форвардом Дваменой
23:15 Ямбере перешёл из «Анжи» в АПОЭЛ
23:04 Первым полуфиналистом Кубка Испании стал «Алавес»
23:02 Кришито может стать частью сделки по переходу Раноккии из «Интера» в «Зенит»
22:51 ЦСКА предложил «Эшторилу» € 3,5 млн за 20-летнего Матеуса Индио
22:44 Четыре клуба претендуют на Ньянга, «Милан» готов продать его за € 15 млн
22:31 Мамаев: на Кононова не обижаюсь, он многое для меня сделал
22:24 «Челси» поборется с «Баварией» и «МЮ» за защитника «Бенфики» Семеду
22:24 Бывший полузащитник «Спартака» Каюмов перешёл в «Факел»
22:18 Суд отклонил иск на € 6 млн по делу о сравнении игроков «Реала» с гиенами
22:08 Рюдигер: сезон складывается неплохо, но «Роме» не хватает стабильности
22:02 Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции
21:47 Агент: Джовинко получил солидное предложение из Китая
21:38 При проверке подмосковных баз к ЧМ-2018 выявлены нарушения безопасности
21:36 Алаба: игроки «Баварии» сделают всё возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов
21:33 Зобнин: тактике на тренировках Карреры в целом уделяется много внимания
21:30 Эль-Ненни: хочу стать такой же легендой «Арсенала», как Анри
Все новости RSS
Что ждёт "Анжи" после очередной смены курса?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+