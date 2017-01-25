Марадона: Месси не обязан расплачиваться за воров в аргентинском футболе

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона в очередной раз раскритиковал руководство ассоциации футбола страны (AFA). Марадона считает, что аргентинский футбол переживает глубокий кризис, а AFA недостаточно компетентна, чтобы решить проблемы.
«Люди, работающие ныне в AFA, и понятия не имеют, как решать проблемы аргентинского футбола. Президент международной федерации футбола Джанни Инфантино мне уже говорил, что AFA могут исключить из ФИФА. А сборная Аргентины с Месси или без него может остаться вне чемпионата мира. Месси не обязан расплачиваться за все беды и воров в аргентинском футболе», — цитирует Марадону DirecTV Sports.