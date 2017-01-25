Левников: в идеале судьям нужно платить как в Англии, а не по 30-50 тыс. рублей

Глава департамента судейства и инспектирования федерации футбола Казахстана Николай Левников, ранее возглавлявший судейский комитет РФС, высказал мнение, как можно улучшить качество судейства в России.
«Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.
У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы всё чётко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.
Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьёзную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей», — цитирует Левникова «Советский спорт».