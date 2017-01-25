Канселу хочет зимой покинуть «Валенсию»

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу обратился с просьбой к руководству «летучих мышей» относительно смены клубной прописки, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации, 22-летний португальский футболист хотел бы покинуть «Валенсию» в зимнее трансферное окно.
В услугах Канселу заинтересована «Барселона». Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба уже согласовало с футболистом условия контракта и хочет видеть его в рядах команды по окончании нынешнего сезона.
Действующий контракт Канселу с «Валенсией» в силе до лета 2021 года.