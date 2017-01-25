Бывший хавбек «Челси» Ромеу продлил контракт с «Саутгемптоном»

Полузащитник Ориоль Ромеу, который в августе 2015 года перешёл из «Челси» в «Саутгемптон», продлил контракт со «святыми». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Договор с 25-летним футболистом подписан на четыре с половиной года и теряет юридическую силу летом 2021 года.
С момента перехода в «Сандерленд» Ромеу принял участие в 65 матчах. В текущем сезоне АПЛ испанец появился на поле 21 раз и получил 6 жёлтых карточек.
«Я счастлив, что продлил контракт. С тех пор как я приехал сюда, чувствовал себя очень хорошо. Я становлюсь лучше с каждым днём», — цитирует Ориоля пресс-служба клуба.