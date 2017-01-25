Мина: доволен интересом «Барселоны», поскольку говорят, что это больше чем клуб

Защитник «Палмейраса» Ерри Мина прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес «Барселона». Колумбийский футболист подчеркнул, что ему очень лестно читать об этом.
«Перейдя в «Палмейрас», я сделал ставку на то, чтобы учиться и совершенствовать свои игровые качества. Думаю, что принял правильное решение. «Палмейрас» — очень значительный клуб. Всё происходит быстро, и я рад всему, что со мной происходит. Я доволен интересом «Барселоны», поскольку говорят, что это больше чем клуб. Я каждый день просыпаюсь и думаю, что делаю свою работу хорошо, так как «Барселона» заинтересовалась мной», — приводит слова Мины испанское интернет-издание Sport.
Контракт Мины с бразильским клубом рассчитан до лета 2021 года, а каталонский клуб имеет право приобрести его за € 9 млн.