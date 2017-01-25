Зидан не знает, является ли освистывание Роналду болельщиками справедливым

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал освистывание форварда команды Криштиану Роналду её болельщиками, которому он подвергается время от времени. Зидан отметил, что на «Сантьяго Бернабеу» освистывали не только футболиста сборной Португалии.
«Мы работаем и стремимся добиться максимальных результатов для команды. А люди приходят на стадион поддержать нас. Не знаю, является ли справедливым освистывание. Это всегда было, и ничего не изменилось. Мы нуждаемся в наших болельщиках», — приводит слова французского специалиста Marca.