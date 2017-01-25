Гендиректор «Уфы»: пребываю в хорошем шоке от работы Семака и его нововведений

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал инициативу главного тренера команды Сергея Семака, который запретил игрокам нецензурно выражаться.
«Я только приветствую такие вещи. Сергей Богданович – очень интеллигентный человек. Пребываю в хорошем шоке от его работы и нововведений. Я только за. Нужно ещё сказать спасибо и Сергею Николаевичу Галицкому, который проводит серьёзную работу с болельщиками „Краснодара“. Дай бог, чтобы у нас с коллегами получилось в каком-то смысле очистить футбол.
Понятно, что во время тренировок игрокам бывает больно, порой сложно сдержать эмоции. Мы все не без греха. Но потихоньку будем „выжигать“ мат. Надо ставить перед собой цель и достигать её. Чем Семак принципиально отличается от Гончаренко? Двух одинаковых тренеров не бывает. Каких-то кардинальных изменений в стиле работы я не вижу. У Сергея Богдановича, как и у Виктора Михайловича, европейский, современный подход. Наш новый тренер и его помощники хотят прогрессировать буквально каждый день», — цитирует Газизова «Спорт-экспресс».