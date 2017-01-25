Эмери: «ПСЖ» вышел в первый финал года и будет смаковать этот момент с фанатами

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Бордо» (4:1), в полуфинальном матче Кубка Франции и выход в финал. Соперником парижан станет победитель пары «Монако» — «Нанси».
«Команда показала высокую производительность. Мы упорно трудились и добились хорошего результата, который добавит нашей команде уверенности. «ПСЖ» вышел в первый финал года и будет смаковать этот момент с болельщиками. Но важно помнить, что в чемпионате предстоит матч с «Монако», который находится в форме», — цитирует Эмери пресс-служба клуба.
С «Монако» парижане сыграют 29 января. Начало — в 23:00 мск.