Нойер: не сомневаюсь, что Клемент сможет помочь «Суонси Сити»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выразил сожаление в связи с тем, что Пол Клемент, бывший помощник главного тренера немецкого гранда Карло Анчелотти, покинул клуб. Клемент получил предложение возглавить «Суонси Сити» и согласился.
«Жаль, что Клемента больше нет в «Баварии». Но я могу понять, почему он непременно хотел принять приглашение клуба из Премьер-лиги. Мы знаем значение Клемента; он взял на себя в «Баварии» большую ответственность и часто беседовал с футболистами. Я не сомневаюсь, что Клемент сможет помочь «Суонси Сити», — приводит слова Нойера The Set Pieces.
По итогам 22 туров АПЛ «Суонси Сити» набрал 18 очков и занимает 17-е место.