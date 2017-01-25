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175 лет назад 2016
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Нойер: не сомневаюсь, что Клемент сможет помочь «Суонси Сити»

25 января 2017, среда. 10:48. Футбол
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выразил сожаление в связи с тем, что Пол Клемент, бывший помощник главного тренера немецкого гранда Карло Анчелотти, покинул клуб. Клемент получил предложение возглавить «Суонси Сити» и согласился.

«Жаль, что Клемента больше нет в «Баварии». Но я могу понять, почему он непременно хотел принять приглашение клуба из Премьер-лиги. Мы знаем значение Клемента; он взял на себя в «Баварии» большую ответственность и часто беседовал с футболистами. Я не сомневаюсь, что Клемент сможет помочь «Суонси Сити», — приводит слова Нойера The Set Pieces.

По итогам 22 туров АПЛ «Суонси Сити» набрал 18 очков и занимает 17-е место.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Суонси Сити Мануэль Нойер
Новости. Футбол
25 января 2017, среда
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