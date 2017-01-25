«Краснодар» подтвердил переход полузащитника Клаессона

Как уже ранее сообщал «Чемпионат», шведский полузащитник клуба «Эльфсборг» Виктор Клаессон перешёл в «Краснодар». Официальный сайт клуба сообщает, что к «горожанам» хавбек, подписавший контракт на три с половиной года, присоединится на втором зимнем сборе команды, который начнётся в Испании 29 января.
Ранее шведские СМИ информировали, что «быки» предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн. В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.
После 17 туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятое место в таблице, набрав 28 очков.