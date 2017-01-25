Спортивный директор «Урала» Рохус Шох покинул пост спортивного директора. Об этом сообщил пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских, уточнив, что Шох ушёл по собственному желанию.
«Рохус Шох покинул пост спортивного директора „Урала“. Клуб благодарит Рохуса Рохусовича за проделанную работу и желает удачного продолжения карьеры», — сообщили Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Рохус Шох дважды приходил в структуру екатеринбургского клуба. Последнее назначение состоялось в конце 2015 года.