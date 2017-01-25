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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хайдель: «Шальке-04» поступит с Хунтеларом честно и корректно

25 января 2017, среда. 12:55. Футбол
Руководство «Шальке-04» обсудит с нападающим команды Класом-Яном Хунтеларом вопрос о его будущем, о чём сообщил спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель. Действующий контракт голландского футболиста с «Шальке-04» рассчитан до лета 2017 года.

«Мы поступили с Хунтеларом очень честно и корректно. Вне зависимости от того, какие пункты есть у него в контракте, мы сядем за круглый стол и обсудим дальнейшее развитие событий», — приводит слова Хайделя Sport Bild.

В контракте Хунтелара есть пункт о том, что соглашение автоматически продлевается на год, если игрок принимает участие в половине матчей сезона. Хунтелар долго был травмирован и по итогам 17 туров чемпионата Германии он сыграл в семи матчах, став автором одного гола.
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Клас-Ян Хунтелар
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25 января 2017, среда
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