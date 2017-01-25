Клаессон: получил прекрасные впечатления от «Краснодара»

Шведский полузащитник клуба «Эльфсборг» Виктор Клаессон, который сегодня официально перешёл в «Краснодар», рассказал, почему он принял решение перейти в стан российского клуба.
«Переезд в страну с другой культурой и новым языком станет для меня поучительным и интересным опытом. Задача заключается в том, чтобы за время этого приключения я вышел на новый уровень с точки зрения футбола. Я увидел хороший имидж и получил прекрасные впечатления от „Краснодара“, когда посещал команду в недавнее время. Это очень профессиональный клуб, это хороший выбор для меня и моей девушки. Много общался с Гранквистом и Хольменом, прежде чем решил переехать в Россию.
Уходя, я испытываю смешанные чувства. Буду скучать по „Эльфсборгу“, которому я очень благодарен за всё, клуб сыграл значительную роль в моём развитии как футболиста и человека», — цитирует хавбека официальный сайт «Эльфсборга».
За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.