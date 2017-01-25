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ФК «Армавир» провёл встречу с болельщиками на катке
25 января 2017, среда. 13:10.
Футбол
Футболисты ФК «Армавир», которые продолжают подготовку ко второй части сезона в ПФЛ, зона Юг, после очередной плановой тренировки отправились на каток, где провели встречу с болельщиками. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
После 17 туров «Армавир»
занимает в ПФЛ, зона Юг, второе место
, и отстаёт от лидирующего «Ротора-Волгоград» на девять пунктов.
Источник:
Официальный канал "Армавира" на YouTube
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