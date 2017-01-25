«Реал» и «Барселона» нацелились на нападающего «Специи» Сулеймана

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах Абдуллахи Сулеймана, нападающего итальянского клуба «Специя», выступающего в Серии Б, сообщает Bernabeu Digital.
«Реал» уже контактировал с представителями футболиста, который сам ещё не высказывался о своих предпочтениях. Но чтобы избежать нежелательных сюрпризов, «Реал» послал своего представителя в Италию, который встретился с руководством «Специи» и информировал их, что летом испанский гранд будет вести переговоры.
В нынешнем сезоне 18-летний нигерийский футболист ещё не принимал участия в матчах национального первенства.