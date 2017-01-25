«Шахтёр» не рассчитывает на экс-форварда «Анжи» Будковского

Нападающий Филипп Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в донецкий «Шахтёр», больше «горнякам» не нужен. Как сообщает Football.ua, футболист не полетел с лидером чемпионата Украины на второй сбор в Португалию.
Будковский работал вместе с командой в Испании, но на второй сбор с «Шахтёром» не полетел. Будет ли нападающий продан или отдан в аренду, не сообщается.
В текущем сезоне РФПЛ Филипп Будковский успел принять участие в 17 матчах (10 в стартовом составе) и забил 3 гола.