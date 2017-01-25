Сезон-2017/18 в РФПЛ планируется начать 13 июля, последний тур — 13 мая

Старт следующего сезона в Премьер-Лиге планируется на 13 июля, а завершится чемпионат 13 мая. Об этом сегодня после общего собрания РФПЛ сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«Решений было много принято сегодня, в том числе по регламенту. Были вопросы по бюджету и общей стратегии. Подняли большой вопрос по киберфутболу. Я попросил коллег поддерживать турнир, который пройдёт в Уфе 24-26 февраля.
Сегодня только были обсуждения, даты следующего сезона пока примерно такие. Мы стартуем 13 июля. 19-й тур — 3 декабря, а заканчиваем 13 мая», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.