Матч за Суперкубок России — 2017 может пройти на стадионе ЦСКА или «Локомотиве»

После общего собрания Российской футбольной Премьер-Лиги генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, какие арены могут принять в 2017 году матч за Суперкубок России.
«Варианты места матча за Суперкубок — «Арена ЦСКА» и «Локомотив». Но это тоже не точно», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Напомним, что встречу за Суперкубок России — 2016 изначально планировалось провести на «Арене ЦСКА», но из-за того, что сроки сдачи арены в эксплуатацию были продлены, игра между ЦСКА и «Зенитом» (0:1) состоялась в Черкизово.