РФС делегирует РФПЛ коммерческие и вещательные права с 2018 по 2022 год

В среду, 25 января, состоялось заседание общего собрания клубов Премьер-Лиги, на котором представители команд подвели промежуточные итоги текущего сезона.
«Представители клубов подвели промежуточные итоги сезона, ознакомились с предварительным вариантом структуры календаря чемпионата на сезон-2017/18, обсудили место проведения матча за Суперкубок России по футболу 2017 год, заслушали информацию о подготовке проектов договоров с футбольным союзом о делегировании прав на проведение чемпионата России и о передаче коммерческих и вещательных прав на период 2018/2019 – 2021/2022», — передаёт слова директора по связям с общественностью РФПЛ Сергея Алексеева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.