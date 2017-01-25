Раноккия отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия отказался переходить в стан «Зенита», несмотря на сильное желание петербургского клуба видеть футболиста сборной Италии в своих рядах, сообщает ITASportPres. Отмечается, что петербуржцы предлагали за Раноккию € 8 млн, а сам игрок склонен остаться в Италии.
Ранее в СМИ сообщалось, что агент Раноккии также ведёт переговоры с несколькими английскими клубами — «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм» и «Халл Сити».
В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.
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