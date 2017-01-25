Калачёв пошутил, что ему нужно подписать контракт, как у Тотти

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв надеется, что после окончания карьеры он останется в клубе на какой-то должности, но для этого нужно подписать контракт как у Тотти.
«У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.
Прощальный матч? Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Все-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча ещё не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать.
Есть ли ощущение, что останусь в «Ростове» после окончания карьеры? Да. Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти. Ему «Рома» обязана после окончания карьеры предоставить работу в клубе (смеется)», — рассказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полностью интервью с Тимофеем Калачёвым можно прочитать тут.