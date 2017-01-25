«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

25 января в Турине на стадионе «Ювентус» состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Встреча начнётся в 22:45 мск и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан».
Ранее друг с другом команды встречались 170 раз. 61 матч завершился победой «Ювентуса», 60 раз команды сыграли вничью, и 49 раз сильнее оказались футболисты «Милана».
Последняя встреча между этими командами состоялась 23 декабря — в матче за Суперкубок Италии «Милан» одолел «Ювентус» по пенальти (1:1, 4:3).