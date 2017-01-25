«Ростов» 28 января сыграет с польской «Ягеллонией»

Произошло изменение в расписании контрольных матчей «Ростова» на сборе в Турции. Как сообщается на официальном сайте клуба с берегов Дона, в субботу, 28 января, «Ростов» проведёт матч с польским клубом «Ягеллония» из города Белостока. Время начала этой игры станет известно позднее.
Соперник российской команды после 20 туров располагается на первом месте в таблице чемпионата Польши.
Первый официальный матч в 2017 году «Ростов» проведёт 16 февраля дома с чешской «Спартой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 23 февраля.