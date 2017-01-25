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Левандовски: переход в «Реал» или «Барселону» не стал бы для меня шагом вперёд

25 января 2017, среда. 17:41. Футбол
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, говоря о своём будущем, выразил мнение, что переход в «Реал» или «Барселону» не стал бы для него шагом вперёд, так как его нынешний клуб не уступает испанским грандам.

«Бавария» является одной из лучших команд в мире, как и «Реал» с «Барселоной». Переход в один из этих испанских клубов не стал бы шагом вперёд в моей карьере. Кроме того, я очень счастлив в мюнхенской команде», — цитирует Левандовски Sport Bild.

В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл за команду 17 матчей и забил 14 голов.
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Барселона ФК Реал Мадрид Роберт Левандовски
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