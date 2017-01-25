Левандовски: переход в «Реал» или «Барселону» не стал бы для меня шагом вперёд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, говоря о своём будущем, выразил мнение, что переход в «Реал» или «Барселону» не стал бы для него шагом вперёд, так как его нынешний клуб не уступает испанским грандам.
«Бавария» является одной из лучших команд в мире, как и «Реал» с «Барселоной». Переход в один из этих испанских клубов не стал бы шагом вперёд в моей карьере. Кроме того, я очень счастлив в мюнхенской команде», — цитирует Левандовски Sport Bild.
В конце 2016 года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл за команду 17 матчей и забил 14 голов.