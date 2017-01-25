Яковлев вернулся в «Анжи», согласившись на понижение зарплаты

Нападающий Павел Яковлев с понижением зарплаты вернулся в «Анжи», с которым недавно расторг контракт. Соглашение с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что «Анжи» и Яковлев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Однако футболист в текущем сезоне был заигран за два клуба — «Анжи» и «Спартак-2», поэтому не мог выступать за другие команды.
«Возникло некоторое недопонимание, и стороны объявили о расторжении контракта. Но получилось так, что Павел уже заигран за два клуба, и игроку пришлось выбирать между «Спартаком-2» и «Анжи». Думаю, Павел поступил правильно, вернувшись к нам. Яковлев согласился на понижение зарплаты и подписал контракт до конца сезона. Может ли он быть продлён? По этому вопросу уже будем общаться, когда придёт время», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.