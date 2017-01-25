«Сельта» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15

25 января в Виго, на стадионе «Балаидос», состоится ответный матч четвертьфинала Кубка Испании между «Сельтой» и «Реалом». Встреча начнётся в 23:15 мск и на территории России транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал».
Ранее друг с другом команды встречались 101 раз. 29 матчей завершились победой «Сельты», 15 раз команды сыграли вничью, и 57 раз сильнее оказались футболисты «Реала».
Первый четвертьфинальный матч Кубка Испании состоялся 18 января и завершился домашним поражением «Реала» со счётом 1:2.