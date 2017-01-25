Роналду: всех футболистов кто-то ненавидит, я в этом плане не единственный

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил, что не обращает внимания на критику в свой адрес со стороны недоброжелателей. Португальский футболист время от времени подвергается освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Это для меня не имеет значения. Я просто делаю свою работу. Всех футболистов кто-то ненавидит. Я в этом плане не единственный. Это часть профессии. Я в любом случае всегда крепко сплю и засыпаю с хорошим настроением. Мне не нужно отвечать на их критику, потому что я стараюсь радовать своей игрой поклонников. Именно они проявляют свою любовь и уважение, а также всегда находятся на моей стороне. Это самое главное», – цитирует Роналду A Bola.
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