Молдавский защитник Карп близок к переходу в «Уфу»

Молдавский защитник Кэтэлин Карп близок к подписанию контракта с «Уфой», сообщает «Молдавский футбол». 23-летний футболист уже прошёл медосмотр, и для подписания контракта осталось выполнить некоторые формальности. Срок соглашения составит три с половиной года.
Предыдущим клубом Карпа был румынский «Вииторул». Ранее он играл в составе румынских «Стяуа» и «ЧФР Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо».
За сборную Молдавии потенциальный новичок «Уфы» провёл 11 матчей и забил один гол.