А. Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией

34-летний нападающий «Зенита» Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией.
«Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете. Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас — своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как всё было на самом деле. Как пришёл в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперёд. Признаюсь, я с волнением жду её выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-го февраля в Петербурге и 28-го февраля в Москве», — написал Кержаков на в своём «Инстаграме».