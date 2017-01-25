Скрипченко взял на второй сбор «Крыльев Советов» 22 футболиста

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко взял на второй сбор, который пройдёт в Турции, 22 футболиста: вратари Евгений Конюхов, Гиоргий Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачёв, Кристиан Паскуато, Джанни Бруно, нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович. Также на сборе в Турции с самарской командой продолжит тренироваться 26-летний полузащитник «Тюмени» Данил Кленкин, который был и на первом сборе. Защитник Кирилл Гоцук вернулся в расположение «Шинника», а трое молодых игроков дубля Николай Кирица, Максим Васильев и Владислав Масальский продолжат дальнейшую работу с молодёжным составом, сообщает клубная пресс-служба.
Второй сбор «Крыльев Советов» продлится до 7 февраля. Команда проведёт четыре контрольных игры. 28 января «Крылья» сыграют со «Шпортом» из Словакии. 2 февраля соперником самарцев станет «Железничар» из Боснии и Герцеговины. А 6 февраля у «Крыльев» будет сразу две контрольных игры. Утром самарцы сыграют с армянским «Алашкертом», а вечером – с молдавским «Шерифом».