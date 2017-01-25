«Динамо» не удержало победный счёт в контрольном матче с «ДАК 1904»

В контрольном матче на сборе в Турции московское «Динамо» сыграло вничью со счётом 2:2 с командой «ДАК 1904», которая после 19 туров располагается на девятой строчке в таблице чемпионата Словакии.
Бело-голубые пропустили первыми на 52-й минуте, но на 70-й минуте Александр Сапета счёт сравнял, а четыре минуты спустя Кирилл Панченко вывел динамовцев вперёд. Тем не менее на 89-й минуте подопечные Юрия Калитвинцева позволили сопернику сравнять счёт и упустили победу.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «ДАК 1904» (Дунайска-Стреда, Словакия) — 2:2 (0:0)
Голы: Пачинда, 52 (0:1); Сапета, 70 (1:1); Панченко, 74 (2:1); Месарош, 89 (2:2).
«Динамо» играло в следующем составе: Нарубин (Лещук, 46), Уилкшир (Козлов, 46), Калугин (Рыков, 46), Белоруков (Хольмен, 46), Сарамутин (Морозов, 46), Соснин (Зотов, 46), Темников (Терехов, 46), Кузьмин (Сапета, 41), Обольский (Панченко, 46), Погребняк (Бечирай, 46).