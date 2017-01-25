Милевский: если всё пойдёт по плану, вы увидите прежнего Артёма Милевского

Нападающий «Тосно» Артём Милевский выразил желание выйти с командой в РФПЛ, а также сообщил, что собирается вернуться на прежний уровень.
«Мы работаем над повышением команды в классе. Разговариваем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего хотим добиться и как хотим это сделать, поэтому с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак», в следующем году.
Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы много бегали, набегались с мячом, было непросто. Очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это всё сделаю, возможно, вы увидите прежнего Артёма Милевского», — сказал игрок в интервью «Футбол NEWS».
После 24 туров ФНЛ «Тосно» располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая пять очков лидирующему московскому «Динамо».