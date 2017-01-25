Моуринью опасается, что манчестерское дерби перенесут на конец сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опасается, что матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» его команда будет вынуждена проводить в конце сезона в случае выхода в финал Кубка английской лиги. Манчестерское дерби намечено на 26 февраля — в тот же день состоится решающий матч Кубка лиги. В конце текущего сезона «МЮ», который также участвует в Кубке Англии и в Лиге Европы, ожидают гостевые встречи АПЛ с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом Хотспур». В полуфинале Кубка лиги «красные дьяволы» встречаются с «Халл Сити» (в первой игре «МЮ» победил 2:0).
«Если мы выйдем в финал и не будем играть с „Манчестер Сити“, я уверен, что они выберут удивительно сложный момент для нас, чтобы провести этот матч. Кроме того, мы участвуем в Лиге Европы и, если пройдём дальше, будет очень трудно. У меня в кабинете есть доска со всеми возможными матчами, и картина довольно сложная. У некоторых команд замечательная жизнь: они играют по выходным, имеют два дня отдыха. Перед следующим матчем у них есть три-пять дней на подготовку и это большая разница», – цитирует Моуринью ESPN FC.