Роналду: Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к сравнениям с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Месси стремится приносить максимум пользы своей команде, и я делаю то же самое. Мы соперники, поскольку играем за разные команды, но при этом относимся друг к другу с уважением. У нас нормальные отношения. Нас постоянно сравнивают, и это нормально. Сравнивали даже наших сыновей, когда они родились, следили за тем, кто лучше учится. Но я не думаю, что сравнения уместны. Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси. Мы оба отличные игроки, и наши личные и командные трофеи говорят сами за себя. Мне вообще не нравятся сравнения, и такого слова для меня не существует. Мы разные. Мы два человека, которые выполняют свою работу, — только и всего», — сказал Роналду в интервью Dongqiudi.