Глушаков стал победителем «йо-йо»-теста среди игроков «Спартака»

Капитан «Спартака» полузащитник Денис Глушаков стал победителем «йо-йо»-теста, который сегодня проходили игроки команды, сообщает пресс-служба клуба.
Тест представляет собой бег на кратчайшие дистанции с определённой скоростью, причем скорость постоянно возрастает. Чем меньше сил остаётся у спринтеров, тем быстрее надо преодолевать следующий отрезок. По словам самих футболистов, такого рода бег в рваном темпе, поскольку после определённого пройденного пути полагаются паузы, отнимает гораздо больше энергии и эмоций, чем стайерский забег вокруг поля.
«Представьте себе, игроки преодолевают на максимуме столько отрезков, сколько могут выдержать. Естественно, со временем число участников постепенно сокращается, и нередко из группы, состоящей из пяти человек, до «финиша» добираются двое или один. Как это и случилось в последнем забеге, когда капитан «Спартака» Денис Глушаков в одиночку завершал соревнование. Причём с лучшим результатом дня», — говорится на официальном сайте красно-белых.