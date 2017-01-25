Агент де Бура: Франком интересовались 11 клубов, но он всем отказал

Гуидо Алберс, который является агентом специалиста Франка де Бура, сообщил, что после ухода из «Интера» в начале сезона его клиентом интересовались 11 клубов, однако наставник всем отказал.
«Могу честно сказать, что де Буром интересовались одиннадцать клубов, которые были готовы начать с ним работу уже зимой, однако он всем отказал. Это были хорошие команды. Очевидно, что не топ-клубы из чемпионатов Англии и Испании. Но это были команды из середины турнирных таблиц Бундеслиги и АПЛ, а также клубы из Бельгии и Франции. Что касается возможного переезда в Китай, то Франк никогда не хотел туда ехать», — цитирует Алберса Football Oranje.