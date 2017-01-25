Дибала, Манджукич и Игуаин – в атаке «Ювентуса» на матч Кубка Италии с «Миланом»

Стали известны стартовые составы команд на четвертьфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом», который пройдёт в Турине. В составе хозяев с первых минут на поле выйдут три нападающих: Пауло Дибала, Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Сапата, Романьоли, Антонелли, Куцка, Локателли, Бертолаччи, Сусо, Бакка, Бонавентура.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан». Начало встречи — в 22:45 мск.