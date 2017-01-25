Роналду выйдет в стартовом составе «Реала» в матче с «Сельтой»

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Реала» на ответный четвертьфинальный матч Кубка Испании.
Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду, участие которого в матче был под вопросом, появится на поле с первых минут.
«Сельта»: Альварес, Кабраль, Хонни, Мальо, Ронкалья, Радоя, Васс, Диас, Гвидетти, Аспас, Бонгонда.
«Реал»: Касилья, Данило, Рамос, Касемиро, Начо, Ковачич, Кроос, Иско, Асенсио, Бензема, Роналду.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал». Начало — в 23:15 мск.