Игнашевич: многое бы отдал за встречу с Высоцким, если бы была такая возможность

«Открыл для себя Высоцкого очень давно, в детстве. Отец слушал эти песни, и этот низкий харизматичный голос невозможно было не запомнить. В 18-20 лет я только начал осознавать, что это не просто какой-то голос из магнитофона, а серьёзный певец, поэт, и уже после 20 я начал не только его слушать, но ещё и вслушиваться. Мне повезло ещё расти на его фильмах — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Айвенго», в котором звучит моя самая любимая песня Высоцкого.
Если бы мне предложили назвать тройку лучших людей столетия, в неё бы обязательно попал Владимир Семёнович. И вообще, была бы у меня возможность встретиться с кем-нибудь из тех людей, которых с нами уже нет, я многое бы отдал за встречу с Владимиром Семёновичем», — поведал Игнашевич в видеоинтервью клубной пресс-службе.
Видео можно посмотреть здесь.