«Ювентус» подтвердил переговоры Эвра с «Марселем» и опроверг слухи об Эрнанесе

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о переговорах защитника Патриса Эвра с «Марселем» и о договорённости об аренде полузащитника Эрнанеса в «Дженоа».
«Эвра ведёт переговоры с «Марселем». Думаю, о позитивном исходе этих переговоров может стать известно уже завтра. Что касается Эрнанеса, то он является игроком «Ювентуса» во всех смыслах, и никаких переговоров мы по его уходу не ведём», — цитирует Маротту Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» договорился с «Ювентусом» об аренде Эрнанеса до конца текущего сезона, а Эвра согласовал с «Марселем» контракт сроком на 18 месяцев.