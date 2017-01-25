Сборная Египта обыграла Гану и вышла в плей-офф Кубка Африки с первого места

В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта со счётом 1:0 обыграла команду Ганы и финишировала на первой строчке в группе D. На 11-й минуте отличился Мохамед Салах. Команда Ганы ещё по результатам прошлого тура обеспечила себе место в плей-офф и вышла из группы со второго места. В другом матче группы D сборные Уганды и Мали сыграли вничью со счётом 1:1.
Итоговое турнирное положение в группе D: 1. Египет — 7 очков; 2. Гана — 6; 3. Мали — 2; 4. Уганда — 1.
Таким образом, в 1/4 финала Кубка африканских наций состоятся матчи Буркина-Фасо — Тунис, Сенегал — Камерун, ДР Конго — Гана и Египет — Марокко.