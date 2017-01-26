Гаджиев: нет смысла смотреть на счёт в контрольном матче «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ботошани» со счётом 0:3 в контрольном матче, который состоялся 25 января в Турции.
«Нет смысла смотреть на счёт. У нас не было задачи набрать три очка. Нам в первую очередь важно было просмотреть в деле потенциальных новичков и дать небольшую игровую практику футболистам основного состава. Нужно понимать, что такие игры всего лишь одна из составляющих подготовки к сезону. Не более того. Для первой игры основа выглядела нормально, хотя и вышли на поле после серьёзных физических нагрузок. Когда, например, начинался матч, игроки основы занимались в тренажёрном зале, сразу оттуда — на поле. Что касается отбора новичков, то на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Возможно, кто-то и подойдёт. Посмотрим.
Во-вторых, при таком судействе можно было и с поля уходить. При назначении первого пенальти Салугин действительно фолил, но это было за пределами штрафной площади. Во втором случае — нарушение и вовсе было со стороны игроков румынской команды, которые опасно атаковали Хомича. Он отмахнулся — и судья поставил на «точку».
Эта тема, какой-то предмет для обсуждения или просто информация для болельщиков. В команде мы на судействе не концентрируемся. Для нас самое главное — увидеть игроков, потенциально способных играть в Премьер-лиге, найти варианты или резервы для усиления игры команды, то есть получить ответы на вопросы, которые нас интересовали. В этом смысле, считаю, игра была полезной», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».