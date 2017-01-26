Ковачич: «Реал» в некотором смысле пропустил два детских гола

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич не падает духом из-за результата ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой». Играя на выезде, «сливочные» завершили встречу ничьей со счётом 2:2 и распрощались с турниром.
«Иногда не получается забивать в каждом моменте. У нас были возможности для взятия ворот соперника, которыми мы не воспользовались. А вот хозяева поля преуспели в этом. Что было наихудшим в этой игре? «Реал» в некотором смысле пропустил два детских гола. Однако сложности нужно преодолевать с высоко поднятой головой», — приводит слова Ковачича Marca.