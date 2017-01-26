Симеоне: вышли в полуфинал благодаря высокой конкуренции в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил удовлетворение в связи с выходом своей команды в полуфинал Кубка Испании. В ответном матче четвертьфинала турнира столичная команда на выезде сыграла с «Эйбаром» вничью со счётом 2:2. В первой игре «Атлетико» одержал победу со счётом 3:0, и Симеоне отметил, что психологически было нелегко настраиваться на ответный матч.
«Нелегко бороться с результатом, которого мы добились в первом матче. Но мы смогли быть на должной высоте. На поле развернулась интенсивная и бескомпромиссная борьба. Мы вышли в полуфинал турнира благодаря высокой конкуренции в нашей команде. «Атлетико» всегда борется, чтобы быть среди лучших команд», — приводит слова Симеоне Marca.