Канделаки: буду создавать Карпину все условия, чтобы он остался с «Матч ТВ»

«Валерий для меня большое открытие 2016 года. Он не просто талантливый футболист и тренер, а ещё и большой профессионал. Такой самоорганизации и самодисциплины я не встречала. С ним работать невероятно приятно, потому что всё всегда очень чётко и точно, а это важно. Валерий работает так, как тренирует, поэтому, конечно, я буду создавать ему все условия, чтобы он остался с нами. Не скрою, что Карпин востребован и ему поступают предложения, но, спасибо ему за деликатность, об этом он вслух не говорит. В течение двух-трёх недель мы расскажем о наших новостях», — рассказала Канделаки.
Полную версию интервью с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Тина Канделаки