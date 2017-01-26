Тухель: до приобретения Исака я не знал его

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил, что не знал шведского нападающего Александера Исака до того, как он был приобретён немецким клубом. «Боруссия» на днях приобрела права на 17-летнего футболиста, который до этого защищал цвета шведского клуба АИК.
«Есть трансферные сделки, в которых очень большую роль играют тренеры-селекционеры. В вопросе приобретения Исака так и было. Кроме того, отличную работу проделал и спортивный директор нашего клуба Михаэль Цорк. Я же до приобретения Исака не знал его», — приводит слова Тухеля интернет-издание Sport1.