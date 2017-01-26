Серхио Рамос: предпочитаю проиграть сейчас, а не через месяц

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос был расстроен поражением команды в четвертьфинале Кубка Испании. В ответном матче с «Сельтой» на выезде «сливочные» сыграли вничью со счётом 2:2 и сошли с дистанции.
«Очевидно, что расстраиваешься, когда проигрываешь на каком-то турнире. Но мы боролись до конца и можем гордиться этим. В других случаях мы забиваем, имея такое преимущество. Но на этот раз не удалось. Нам теперь нужно быть сплочёнными. Впереди нас ждут самые важные турниры – Примера и Лига чемпионов. Я предпочитаю проиграть сейчас, а не через месяц», — цитирует Рамоса Marca.